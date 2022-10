La collita de cereals, més curta per la calor

A les comarques cerealistes, com les de la plana de Lleida, la collita de panís acabarà enguany un mes abans de l'habitual, segons preveuen els pagesos, a causa de la calor i la manca de pluges. La falta d'humitat i les elevades temperatures fan que el gra s'assequi més de pressa i, per tant, estigui a punt per collir abans.