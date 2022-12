Els col·lectius feministes reclamen més protecció per les víctimes

Els col·lectius que acompanyen dia a dia les dones víctimes de violència masclista denuncien la manca de protecció, no només per part del sector policial i judicial sinó també de l'entorn. Les entitats i el ministeri de Justícia insisteixen en la importància de denunciar com a primer pas per trencar la cadena del maltractament.

Corresponsabilitat de l'entorn de la víctima i suport policial i judicial per evitar més feminicidis. Són dues de les peticions de diversos col·lectius feministes per protegir les més de 700 dones que es troben en risc extrem. Demanen més suport de l'entorn i formació per al sector judicial per aconseguir mesures que evitin els crims.