Com reconèixer l'ictus i actuar ràpidament?

Salut presenta una campanya per alertar de la importància de trucar ràpidament al 112 davant la sospita d'estar patint un ictus. Es tracta d'identificar ràpidament els símptomes més comuns per poder actuar amb celeritat i evitar conseqüències més greus. Són, per exemple, la pèrdua sobtada de força, canvis en la parla o en el gest de la cara.

A Catalunya, més de 13.000 persones ingressen cada any per infart cerebral, de les quals la meitat poden tornar a fer vida independent en 3 mesos. Un 15% moren i l'altre 35% de pacients pateixen seqüel·les limitants.

Es coneix amb el nom de 'codi ictus' el protocol d’actuació urgent que es posa en marxa quan s'adverteix del risc que corre una persona que ha patit un vessament cerebral. Segons dades facilitades pel Departament de Salut, en el darrer any s'ha activat prop de 8.400 vegades, un 32% més que l'any 2018.