Classes a l'hospital per no perdre el fil del curs

Quan fa tres setmanes que va començar el curs escolar, malauradament hi ha alumnes que encara no han pogut anar a classe perquè estan hospitalitzats. Amb l'objectiu que no perdin temari, una desena d'hospitals catalans de referència ofereixen la possibilitat d'impartir classes individualitzades a aquests infants. A la Vall d'Hebron, 5 docents es fan càrrec d'aquesta tasca, sempre en coordinació amb els centres escolars on estan matriculats els alumnes.