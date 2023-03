Clara Posatí retreu al PE que no defensi la seva immunitat

Clara Ponsatí ha tornat al Parlament Europeu per intervenir al ple. Ahir va quedar en llibertat després de ser detinguda a Barcelona per ordre del jutge Llarena i el 24 d'abril ha de comparèixer davant el Suprem. L'exconsellera denuncia que s'ha vulnerat la seva immunitat com europarlamentària i demana a l'Eurocambra que es pronunciï.