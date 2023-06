5a edició del Share Festival

L’escenari del “Share Festival” d'enguany s'empodera amb veus de dona per reivindicar el feminisme en un sector d’hegemonia masculina. Amb 8 anys, la Raisa va venir del Marroc. Un referent amb les seves lletres femenines i antiracistes. L’Aleesha, amb la música per bandera, ha passat pel Primavera Sound i ho farà pel Sonar. Aquesta eivissenca va aterrar a Barcelona per fer-se un lloc al panorama musical. És coneguda pels seus duets amb artistes com Emilia. Dels 21 artistes que actuen al Share, 8 són dones. Totes coincideixen, però, que encara queda molt camí per recórrer.