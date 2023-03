La cimera de l'aigua posa a prova els suports al Govern

Amb la cimera de l'aigua a l'horitzó, la sequera posa a prova els suports del Govern. Socialistes i Junts collen. Recorden a l'executiu que està en minoria i que no pot governar a cop de decret i rebutgen les sancions als municipis que l'incompleixin. Els comuns, per la seva banda, demanen més planificació i exigeixen plans a llarg termini per fer front a la sequera.

El Govern es va comprometre a modificar el decret de sequera amb els acords que es tanquin a la cimera de partits i ERC demana no fer electoralisme amb el tema. Les eleccions municipals són a tocar i les restriccions d'aigua ja afecten més de 200 municipis.