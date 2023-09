El català s'estrenarà al Congrés pel debat d'investidura de Feijóo

No ha passat ni un mes i l'acord perquè diputats i diputades puguin utilitzar el català, l'aranès i la resta de llengües oficials al Congrés ja és un fet. Va ser la condició de Junts i Esquerra per constituir una Mesa amb majoria progressista. PSOE i Sumar s'han afanyat a negociar amb els grups nacionalistes una reforma exprés del reglament que no signa Junts, però la votarà a favor.

Si no hi ha sorpreses, la primera vegada que es podrà fer servir serà durant el debat d'investidura de Núñez Feijóo que el Congrés disposarà de serveis de traducció simultània en totes les llengües oficials. Els escrits s'hauran de presentar també en castellà durant sis mesos.

Una polèmica, la de l'ús de totes les llengües oficials que s'ha arrossegat aquesta darrera legislatura. Si els terminis es compleixen, el ple de la setmana vinent aprovarà en lectura única la reforma del reglament de la Cambra.