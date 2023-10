Campanya de vacunació contra la bronquiolitis

El VRS és el virus que causa la majoria de bronquiolitis en els infants menors d'un any, i pot ser especialment greu en els lactants i nadons més petits. Aquest virus circula durant la tardor i l'hivern, per això la campanya comença ara i dura 6 mesos. A partir d'avui, s'immunitzaran al CAP els nadons fins als 6 mesos nascuts entre l'abril i el setembre. S'avisarà als pares i mares per SMS. Els que neixin entre l'octubre i el març de 2024, ho faran a l'hospital.