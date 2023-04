La campanya d'incendis més prematura

Els Bombers es preparen per un estiu que es preveu complicat. Amb una situació de sequera extrema i un alt risc d'incendi, enguany s'avança la campanya de prevenció contra els focs. S'han hagut de reforçar els parcs amb més personal i les unitats estan en alerta en dies com avui, on la temperatura és alta i bufen fortes ratxes de vent. La sequera també ha posat en risc la disponibilitat d'aigua per atendre les emergències.