Les donacions de plasma són igual d'importants que les de sang

El 2022 a Catalunya es van registrar més de 21.500 donacions de plasma però no són suficients per cobrir les necessitats que hi ha. El Banc de Sang i Teixits vol incrementar la xifra de donacions un 57% per arribar a ser autosuficients. Actualment, només el 39% de la demanda es cobreix amb donacions d'aquí. La resta es supleix amb plasma de l'estranger.