La calor afecta la qualitat del son

Que les altes temperatures no donin treva de nit és sinònim de dificultats per dormir. Els especialistes asseguren que la temperatura ideal per conciliar el son oscil·la, com a molt, entre els 18 i els 22 graus. És per això que quan arriben les onades de calor i el termòmetre s'enfila per damunt dels 25 graus costa molt adormir-se i que el son sigui profund. Alguns consells per intentar combatre la calor és utilitzar roba de cotó, no fer exercici les hores prèvies i dutxar-se amb aigua tèbia tirant a freda just abans d'anar a dormir.