Al centre de Barcelona hi ha unes dues-centres botigues de productes cannàbics. Els comerciants reclamen una revisió de les condicions per donar llicències a aquest tipus d'activitats. No existeix una llicència específica per aquests establiments, i per això, alerta el gremi de floristes, obren sota el paraigües d'una floristeria perquè venen llavors. L’Ajuntament de Barcelona no preveu, de moment, una llicència específica i afegeix que aquestes botigues també obren amb diferents epígrafs, com per exemple, de productes de cigarretes.