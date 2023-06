Els boscos reben amb alegria les darreres pluges

Entre maig i juny a la capçalera del riu Ter, que drena l'aigua al pantà de Sau, s'han acumulat més de 300 litres, però això es nota poc en la pujada de nivell d'aquest pantà. Gran part de l'aigua es queda pel camí, empapant els boscos. Ens endinsem a la serra de Les Guilleries amb el Kim i la Mercè. Diuen que aquí ha arribat la primavera gairebé dos mesos tard. Entre maig i juny s'han acumulat en aquesta zona, de forma irregular, més de 150 litres per metre quadrat. Han empapat el sotabosc, que es va refent, però expliquen que alguns arbres com el pi roig, ja s'han mort per la sequera.