Els partits fan més propostes poc temps abans del 28M

Queden poc més de 24 hores de campanya electoral. Els partits s'esforcen a explicar què canviarà als municipis si ells acaben governant. Socialistes i la candidatura de Trias han presentat paquets amplis de propostes.

A Vic, bastió independentista, el PSC confia a millorar resultats. Xavier Trias promet canvis des del primer dia. Molts partits han coincidit a desplegar les seves promeses en matèria d'habitatge. És el cas d'ERC, comuns i Valents. Des de la històrica Casa Bloc de Sant Andreu, Maragall s'ha compromés a impulsar una cimera de l'habitatge amb participació pública i privada per actuar i construir 8.000 pisos protegits.

Més de 250 personalitats internacionals com l'alcalde de Londres, el de Milà o l'alcaldessa de Santiago de Xile donen suport a Ada Colau, que avui s'ha reivindicat com l'únic vot útil per aplicar la llei que regula el preu dels lloguers. Eva Parera reclama a Colau un cens de tots els edificis municipals ocupats.