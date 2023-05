Recta final de la campanya electoral

Què passaria si els alcaldables visquessin al carrer? És el que es pregunta la fundació Arrels, que ha convertit en persones sensesostre els 4 candidats amb més opcions a aconseguir l'alcaldia de Barcelona. Per a fer-ho, han adaptat els cartells de campanya de Maragall, Colau, Collboni i Trias.

Entrem en la recta final de la cursa per a la cita de diumenge amb les urnes. Els partits s'esforcen per convèncer els indecisos. Pel plató del Cafè d'idees ha passat aquest matí Ada Colau. Ha carregat contra el candidat socialista, Jaume Collboni.

Optimisme desfermat del candidat del PSC. Collboni no té cap dubte que diumenge guanyarà les eleccions. Però demana un vot massiu per no tenir les mans lligades i poder governar sense pactes. I apel·la al vot útil. Maragall només vol parlar de projecte i esquiva els pactes postelectorals. Junts fa una aposta clara pel creixement econòmic. Sense complexos, recalca l'exconseller d'Economia, que critica el suport d'Esquerra a Pedro Sánchez.