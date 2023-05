Els partits continuen creuant ofertes i negatives en matèria de pactes

Contra l'homofòbia també clamava aquest dimecres ERC i la consellera de Feminismes. Els republicans proposen un programa de formació pel professorat, Rainbow. Volen que Barcelona sigui un refugi per a les víctimes i aposten per fer una oficina especialitzada.

Jaume Collboni assegura que si no queda primer, ni serà soci minoritari del govern municipal, ni buscarà el suport d'altres per ser alcalde. Replica al candidat d'Esquerra que va vetar-lo d'un eventual pacte. I la promesa d'avui si és alcalde: ajuts d'entre 2.500 i 3.500 euros per canviar el vehicle per un híbrid no endollable.

Ada Colau ha presentat un pla ombra davant, diu, el negacionisme climàtic d'Ayuso, Trias i els que defensen l'ampliació de l'aeroport. 90 milions d'euros per climatitzar totes les escoles públiques de Barcelona el proper mandat. També promet climatitzar 1500 habitatges amb serveis per la gent gran i augmentar fins a 400 els refugis climàtics.

Rodalies que funcionin i ronda nord. Solució de Junts a la contaminació de Sabadell. Trias dubta de la llei d'habitatge i proposa invertir 200 milions d'euros anuals durant 20 o 30 anys.

Les formacions busquen aquests dies la manera d'atraure vots i fitxatges de polítics que havien estat a altres partits. És el cas del PP de Barcelona, que ha donat a conèixer un nou afiliat. Paco Sierra, exmilitant de ciutadans, s'afilia al PP, que es reivindica com l'únic vot útil de dreta.