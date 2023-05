El suport a la independència centra el foc creuat entre la CUP, ERC i Trias

El suport explícit o no a la independència ha centrat aquest dilluns de campanya el foc creuat entre la CUP, republicans i la candidatura de Trias per Barcelona. Els cupaires han encetat el debat. Per ERC, la seva aposta per la independència és inqüestionable. Trias comparteix l'objectiu de Junts de fer efectiu el mandat de l'1-O, però no el de pagar els impostos a la hisenda catalana.

El PSC ha anat allà on és fort, als municipis del Besòs, en un acte on ha aplegat els alcaldables de Badalona, Santa Coloma, Sant Adrià i Montcada i Reixac.

En la campanya a Barcelona, les candidatures han aprofitat per desplegar les seves propostes en àmbits diversos com fiscalitat, ajuts socials, llengua i model urbà. Ada Colau aposta per estendre el model superilla a tota la ciutat. D'acció proactiva per la llengua parla ERC. Entre les propostes: prioritzar el català a l'Ajuntament i en les comunicacions als ciutadans. El PSC vol ampliar a Barcelona les beques esportives fins als 25 anys. El PP promet abaixar impostos. Gimnasos gratuïts per a la gent gran és el que planteja C's.