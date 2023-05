Foc creuat entre ERC i Junts per la independència

Jordi Turull demana a Manresa “no llençar a la paperera” els vots de l’1-O. Des de Girona, Oriol Junqueras, assegura que ERC és l'únic partit veritablement independentista. Des del PSC, Jaume Collboni, reclama no malbaratar cap vot per poder “passar pàgina”. Salvador Illa fa costat Silvia Paneque a Girona per “liderar el canvi”.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, rep el suport del ministre Alberto Garzón, i proposa crear un parc solar per reduir la factura de la llum. Actes també de VOX a Castelldefels i del PDECAT a Sant Just Desvern. A Badalona, el popular Xavier García Albiol aplega més de 4.000 persones a una botifarrada popular.