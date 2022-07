L'hàbitat natural de les rates és el subsòl però amb l'arribada de la calor és més habitual que surtin a la superfície i, per tant, pot donar la sensació que existeix una plaga incontrolada. El consistori assegura que no hi ha risc per a la salut pública. En tot cas, recorda que a la ciutat hi ha 2.400 punts de vigilància, 200 dels quals en superfície, i 1.500 de mòbils.