La demanda als bancs d'aliments, en canvi, no deixa d'augmentar. La Sonia porta 6 anys rebent aliments de la associació al seu barri, Sant Antoni. Hi va cada 15 dies, té 2 fills a casa i va perdre els estalvis en un negoci que no va sortir bé. Ara treballa per hores. Com ella, més de 235.000 persones han demanat ajuda al banc d'aliments aquest primer trimestre. Una xifra que creix especialment a Barcelona i Girona. Unes dades que arriben en un moment en què els bancs d’aliments afronten grans dificultats per abastir-se.