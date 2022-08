S'avança la collita de garrofes al Camp de Tarragona per evitar els furts

Les garrofes han multiplicat el seu preu per 10 en els últims anys i ara es paguen a un euro i mig el quilo... Un preu molt temptador pels furtius. Aquesta cooperativa processa el 10 % de les garrofes de Catalunya. Han hagut de reforçar la seguretat. La llavor de garrofa, el garrofí, és molt apreciat com espessidor per pastissos i gelats. Els sindicats del camp volen que el Departament d'Agricultura controli la procedència del llegum. La policia investiga si hi ha un circuit il·legal de garrofes robades i demana als pagesos que denunciïn. La Unió Europea ha prohibit la importació de garrofa de Turquia, perquè té contaminació per fitosanitaris.