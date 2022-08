Aviat farà un any que es van aixecar els peatges a l'AP-7. L'alegria d'aquell moment ha donat pas uns mesos després a un cert sentiment de frustració i malestar entre els usuaris habituals que han vist com s'ha omplert de camions i ha augmentat la sinistralitat. El catedràtic de Transports a l'UPC, Francesc Robusté, apunta que el principal problema és que el trànsit ha augmentat un 40% i s'han incorporat conductors que no estan acostumats a circular per aquest tipus de vies.

Robusté considera que l'increment dels accidents i de la mortalitat era esperable i pensa que la millor manera de descongestionar l'autopista és tornar a instaurar un mètode de pagament. En aquest sentit, aposta per un sistema que cobri en funció de la distància recorreguda i no pas, com proposa la Generalitat, el model de vinyeta que no permetria rebaixar el volum de circulació, sobretot de vehicles pesants.