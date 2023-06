La cirurgia estètica guanya clients entre la població masculina

Augmenta l'interès dels homes per la cirurgia estètica. Si fa 10 anys només un 5% del total d'intervencions es feien a la població masculina, ara aquesta proporció s'ha quadriplicat i arriba al 20%. El perfil de la persona que va a aquestes clíniques també és cada cop més jove, i un 60% no han complert els 40 anys de vida. Retocar-se les parpelles o reduir el greix a zones com els pits, són les intervencions més demandades.