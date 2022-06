L'any passat es van presentar gairebé una vintena de denúncies per agressions al patrimoni històric. Són poques però els Mossos adverteixen que hi ha moltes destrosses que mai s'arriben a denunciar. Ja sigui per cops o perquè s'hi fan pintades al damunt, restaurar la pedra d'aquests immobles no és una tasca fàcil. A més a més, quan s'intervé es corre el risc de provocar danys irreversibles.