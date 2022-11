Divisió entre els camioners sobre l'aturada indefinida

Normalitat quan falten menys de 12 hores per una nova aturada de transportistes. Serà la segona aquest any convocada per la Plataforma en Defensa del Transport per Carretera però aquesta vegada es preveu que tingui menys afectació que la del mes de març. El motiu és que les patronals més representatives del sector han decidit no secundar-la i el govern espanyol ha preparat un dispositiu per garantir la mobilitat als grans nodes logístics i instal·lacions crítiques, com ara els ports.