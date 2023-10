Nou assaig clínic de l'Institut Guttmann

Els investigadors buscaven la manera d'extirpar el màxim del teixit tumoral, però evitant les seqüeles de l'operació. En van trobar una identificant regions altament crítiques, eloqüents per exemples per llenguatge o motors. Si hi ha activitats properes al tumor les intenten allunyar el màxim possible. El primer pas és fer una neuro-estimulació no invasiva. Durant aquest temps el cervell no pot fer servir aquesta zona i n'ha de buscar una altra per fer l'activitat. I és aleshores que el pacient comença a entrenar fent tasques cognitives, de llenguatge i motores.