Una reinterpretació del 'Guernica' en el Dia Mundial dels Refugiats

L'horror de la guerra dins del Guernica de Picasso. La Laura l'ha reinterpretat. És una refugiada. Va haver de marxar de Colòmbia perquè la seva família estava amenaçada de mort per les FARC. Li ha posat color, diu, per donar esperança als refugiats com ella. També hi ha pintat, explica, l'abraçada d'una mare perquè sempre és a casa. Aquesta és una iniciativa de l'Agència de l'ONU pels Refugiats: ha convidat artistes refugiats a repintar el Guernica.