L’Arrabassada torna a situar-se com el tram amb més risc d’accident de Catalunya.

En el 88% dels accidents amb morts i ferits greus en aquesta carretera hi ha involucrada com a mínim una motocicleta. Per setè any consecutiu, la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola és el tram de carretera

amb més accidents greus i mortals per quilòmetre per al conjunt de

vehicles.