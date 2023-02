Aragonès manté la voluntat de sumar el suport de Junts

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, nega que hagi abandonat l'independentisme per haver tancat un acord amb els socialistes i recorda als antics socis de Govern, que ells també hi pacten. Evitar la imatge d'un tripartit passaria precisament per sumar Junts a l'acord de pressupostos.

L'exconseller d'economia, Jaume Giró, creu que la unitat independentista queda lluny. Assegura que el govern no ha cedit més que el PSC i situa l'acord en un terme mitjà. Tant socialistes com comuns li adverteixen que estaran alerta.