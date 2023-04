Aragonès aposta pel referèndum pactat i busca consens dels grups polítics

A l'equador de la legislatura, Aragonès ha anunciat que activa l'acord de claredat. Aragonès dibuixa un procés que arrenca i acaba al Govern. Una seqüència de debats acadèmic, polític i social, que hauria d'estar enllestit a principis de l'any vinent. Els pròxims dies, el Govern formularà a un consell d'experts, de diferents sensibilitats, una sèrie de preguntes sobre resolució de conflictes polítics.

L'informe dels acadèmics arribarà, després de les eleccions municipals, a una taula de partits on puguin dir la seva. El govern vol buscar també el màxim consens a l'àmbit social. Ja sigui a través d'entitats i organitzacions diverses... com de ciutadans. Es triaran 100 persones de cada vegueria.

Amb tot plegat, el consell acadèmic en farà un informe final. El Govern el traduirà en una proposta catalana per plantejar un referèndum pactat d'autodeterminació a l'Estat hi hagi qui hi hagi a la Moncloa, ja que tot plegat ens situa després de les eleccions generals.

Fa mig any que el president Aragonès va proposar l'acord de claredat, i la rebuda entre els partits no va ser gaire positiva. En tot cas, ara el Govern vol posar fil a l'agulla.