Metges de Catalunya convoca vaga de facultatius el 25 i 26 de gener. El sindicat insta la conselleria a arribar a acords i avisa que les dues jornades d’aturada poden tenir continuïtat. Xavier Lleonart es pregunta: "Què han fet durant 23 mesos que no hi ha cap proposta que ens satisfaci?" El secretari general del sindicat majoritari de Metges de Catalunya ens parla de les negociacions per redreçar el rumb de la sanitat.