Obre portes l'exposició retrospectiva d'Antonio López a La Pedrera

Antonio López ha deixat la feina per uns dies i ha vingut de Madrid per presentar la primera retrospectiva que li dedica a Barcelona. Un recorregut per 7 dècades, gran part de la seva vida de 87 anys. Per l'artista aquesta mostra és diferent de les altres per dues escenes. Tot parteix, per ell, de la figura humana. El punt de partida de la seva obra és el món real, la vida. L'Art Antic i Modern. Entén el surrealisme perquè el viu des de noi al seu poble de Tomelloso.