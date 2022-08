La Festa Major de Sitges celebra enguany el centenari del Drac, una de les figures principals i més emblemàtiques de la festa. Aquest dissabte es fa a l’entorn de la plaça de l'Ajuntament un recorregut per la llarga vida del Drac, explicada d’una manera mai vista fins ara. L’acte és per a tots els públics, i repassa la història i l'evolució de la figura des que va arribar per mar l’any 1922. Aquesta iniciativa forma part de la celebració del centenari que també inclou l’exposició ‘Drac, de l’aigua al foc. 100 anys de Fera Foguera’, instal·lada al Mercat Vell, el llibre que porta el mateix títol i el conte ‘I en fera es va convertir en el Drac’.

D'altra banda, els Gegants Vells de la Vila celebren enguany el 125è aniversari. Dijous la plaça de l'Ajuntament es va omplir de gom a gom per veure de primer mà el resultat de la restauració completa de la parella, un procés que l'ha retornat a la imatge primigènia que tenia el 1897, tal com la va concebre Lluís Labarta. Entre el més destacat de la remodelació, la nova mirada de les figures que ha recuperat els ulls de vidre.