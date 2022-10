Creix la pressió sobre Aragonès perquè aprovi pressupostos

Primer acte institucional de Pere Aragonés acompanyat del seu nou executiu i primera ocasió en què ha coincidit amb els que fins fa poc més d'una setmana eren els seus socis. Ha estat en l'ofrena floral per commemorar del 82è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys.

Allà, els representants del PSC i els Comuns han redoblat la pressió cap al president de la Generalitat perquè no insisteixi que es pot governar només amb els 33 diputats d'Esquerra Republicana i, per tant, es posi a dialogar seriosament amb la resta de grups per trobar suports estables.