La CONFAVC insta a les administracions a accelerar la retirada de l'amiant

A Badia del Vallès també se la coneix com Ciutat Uralita. Aquí, segons els cens municipal, hi ha prop de 200 edificis amb amiant. Al setembre està previst que es faci l'encapsulat per poder retirar-lo amb seguretat. Els veïns, diuen, no s'ho creuran fins que no ho vegin. Les teulades d'uralita, denuncia la Confederació de Veïns de Catalunya, estan en pèssimes condicions i això provoca que es desprenguin les fibres d'amiant, altament cancerígenes. A Barcelona, els veïns estan elaborant un cens de les escoles que conviuen a tocar amb aquesta fibra tòxica. L'escola Antoni Balmanya n'és una.