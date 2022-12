Alerta per la reobertura de les fronteres a la Xina

La Comissió Europea estudia possibles mesures davant l'increment de casos de Covid a la Xina. A l’Aeroport del Prat, de moment, no es fan controls a l’espera de la decisió de la UE per tots els països comunitaris.

El Comitè de Seguretat Sanitària s'ha reunit avui i han conclòs que cal seguir molt pendents de l'evolució del virus i de possibles noves variants. Des del Govern central demanen que qualsevol decisió futura s'apliqui a tots els països membres. De moment, Itàlia ja ha imposat restriccions als viatgers que venen de la Xina.

El Ministeri de Sanitat recomana als viatgers amb destí o procedència de la Xina que tinguin la pauta de vacunació completa i que prenguin mesures de seguretat.

Hem parlat amb l'Albert. Ell és de Barcelona, però fa temps que viu a Xangai. De fet, fa tres anys que no pot venir a visitar els seus familiars per les restriccions arran de la pandèmia. De moment, considera que difícilment hi haurà una onada de viatges massiva a l’estranger per la situació que es viu dins el país on hi ha un esclat de contagis i, a més, fa anys que no es renoven els passaports.