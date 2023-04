Feina al mes d'abril com si fos estiu

L'incendi més important de les últimes hores és el que ha afectat la serra de Pàndols, a la Terra Alta. En el moment més perillós hi van treballar 34 mitjans, entre dotacions terrestres i aèries. Segons els Bombers, el treball de neteja de sotabosc va ser clau per aturar-lo a temps, malgrat el vent de 80 quilòmetres per hora que bufava a la zona. S'hi van cremar unes dues hectàrees.