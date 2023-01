El Francisco Javier, de 57 anys, ha arribat al centre, ferit, per passar una o dues nits. Des que es va arruinar per la seva addicció al joc i la cocaïna, l'home malviu als carrers de Barcelona. Situacions així es repeteixen cada dia dins del centre. En només un any, han passat d'atendre 2.000 persones a 15.000arran de l'arribada de refugiats d'Ucraïna. És una mena d'hospitral psico-social al barri del Poblenou. Dóna resposta a persones amb urgències i emergències socials de 25 municipis de l'àrea de Barcelona.