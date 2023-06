L'endemà de les intenses pluges

Els més de 100 litres caiguts amb intensitat torrencial a Terrassa, van provocar ahir a la tarda, la crescuda sobtada de la riera de Palau. No hi ha hagut danys personals, però sí materials: sostres enfonsats, goteres com a dutxes, garatges enfangats i cotxes colpejats. Uns aiguats que no només van afectar el Vallès, també va fer estralls a la Garrotxa. L'aigua va entrar per la porta d'emergències i va inundar tota aquesta escola de Riudaura. Va mullar tot el que hi havia a 30 cm de terra. També els treballs fets pels infants durant el curs. Avui han fet una valoració dels danys, però com a mínim fins dilluns no podran ocupar les aules. L'ajuntament està buscant un espai alternatiu pels 87 alumnes.