L'ACA revisa les dades de consum de més de 600 municipis

A Santa Llogaia d'Àlguema, on viuen encara no 400 persones, tripliquen el consum d'aigua permès. L'Ajuntament diu que l'ACA no té en compte la zona industrial, sis vegades més gran que el nucli urbà. Tampoc que subministren aigua a un poble veí. Un cas similar passa a Llers. Aquí un sol abonat consumeix la meitat del total de l'aigua. Es tracta de la presó de Puig de les Basses, on hi ha més de 700 reclusos.

Sense aquestes infraestructures, asseguren aquests ajuntaments, el consum baixaria a 110 litres per veí i dia. També la capital de l'Alt Empordà, Figueres, ha entrat en emergència. L'Ajuntament assegura que l'ús de boca està garantit. El consum per habitant i dia se situa en 183 litres, per sota del límit dels 200.