Investiguen agressions sexuals a una hípica d'Arenys de Munt

El jutjat de guàrdia d'Arenys de Mar va prendre declaració divendres a l'acusat i va enviar-lo a presó de manera provisional, comunicada i sense fiança, amb una causa oberta per delicte contra la llibertat sexual a menor de 16 anys. Les set víctimes asseguren que no són les úniques afectades i que hi ha més alumnes que encara no han fet el pas de denunciar. L'Ajuntament es vol personar com a acusació particular.