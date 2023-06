Les reivindicacions del dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+

Va fugir de Tànger fa 4 mesos. Allà, explica la Tima, no podia ser qui és. La van citar per fer la mili i per això va contactar amb l'associació Acathi. L'entitat ajuda a migrar persones LGBTIQ+ que poden estar en perill als seus països d'origen. A Catalunya, assegura l'Observatori contra l'Homofòbia, ha revifat un discurs lgtbifòbic.