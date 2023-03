Els agents rurals vigilen els boscos

A zones com la del Parc Natural de Montserrat el cos d'Agents Rurals vigila intensament el terreny, tant des de zones altes per detectar possibles columnes de fum com arran de terra informant els visitants. Els agents demanen extremar precaucions a l’aire lliure perquè la sequera, les altes temperatures i les ratxes de vent són condicions que complicarien l'extinció d'un foc.