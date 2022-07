Als 40 anys, Rafa Martínez deixa enrere una brillant carrera capicua perquè va començar al mateix club on ha acabat: a Manresa. El dia del comiat no va poder evitar les llàgrimes, igual que quan va marxar de València després d'onze temporades i havent guanyat una Lliga i tres Eurocups. Encara no sap què farà a partir d'ara però no descarta ser entrenador algun dia.