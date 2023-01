Aconseguir cita per demanar asil

Les sol·licituds d'asil i refugi s'han disparat el 2022. Se n'han fet més de 118.800, el màxim històric. Catalunya és la tercera comunitat on més se n'han demanat: 10.396. Hem parlat amb famílies que denuncien que no hi ha cites prèvies per sol·licitar l'asil i que es veuen abocades a comprar cites a persones que fan negoci amb la desesperació dels sol·licitants.