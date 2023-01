El Toni, cansat de veure abocadors incontrolats quan surt amb la bici, ha obert un compte al twitter on penja fotografies i els geolocalitza. Troba aquests abocadors en zones de fàcil accés, deshabitades i a prop de polígons. En aquest altre abocador a Granollers, els agents rurals hi localitzen restes de ventiladors. Els traficants els usen per repartir l'aire a l'interior de les naus. Els agents rurals aixequen acta dels abocadors però no avisen els Mossos d'Esquadra perquè investigar l'origen d'aquestes restes és molt díficil.