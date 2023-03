40 anys de la sala Sidecar

Des de la seva privilegiada ubicació, Roberto Tierz ha vist evolucionar la ciutat des dels convulsos 80 quan va obrir un local que va trencar esquemes. Anècdotes no han faltat, com la visita d'Elijah Wood quan rodava 'Grand Piano'. O com quan el líder de The Libertines, Pete Doherty, va voler actuar espontàniament. Com també The National, Manu Chao, Nick Lowe, i tants altres que han convertit la sala en una icona de la ciutat.