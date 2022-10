L'Informatiu 2 - 31/10/2022

El turisme pel pont de Tots Sants recupera les xifres prepandèmia. Molts han optat per passar aquest pont en cases rurals. El sector de l'oci nocturn demana més seguretat per a la qual esperen que sigui una de les nits de més calaix de l'any, comparable a Cap d'Any o Sant Joan. Una seguretat que s'ha vist afectada per l'augment de la presència d'armes blanques al carrer.

Els dolços que no falten avui a taula són els panellets, encara que aquest any són una mica més cars. A Catalunya se'n vendran 250.000 quilos. Una festa, la de la Castanyada, que ha de conviure amb la creixent popularitat de la festa de Halloween.

Quant a la política, matí de reaccions sobre la reforma del delicte de sedició després que Puigdemont afirmés que no hi veu beneficis per la resolució del conflicte. En l'àmbit de l'economia, continua la pujada de l'euríbor. L'índex tancarà aquest mes d'octubre per sobre del 2,6¿%.