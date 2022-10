L'Informatiu - 31/10/2022 | RTVE Catalunya

El turisme pel Pont de Tots Sants recupera les xifres prepandèmia. Arreu de Catalunya l'ocupació se situa entre el 70¿% i el ple absolut. Les bones temperatures han allargat la temporada i les activitats relacionades amb Halloween i la castanyada animen moltes famílies a gaudir dels dies de festa. Altres han optat per passar aquest pont en cases rurals. A Lleida l'ocupació en aquest tipus d'allotjaments arriba al 90¿%. El sector de l'oci nocturn ja ho té tot preparat per la que esperen que sigui una de les nits de més calaix de l'any, comparable a Cap d'Any o Sant Joan. Això si demanen més seguretat, després de la mort d’un jove davant una discoteca del Paral·lel aquest cap de setmana. Els dolços que no falten avui a taula són els panellets, encara que aquest any són una mica més cars. A Catalunya se'n vendran 250.000 quilos. Com sempre, els de pinyons són els més demanats. Els Mossos busquen l'exparella de la dona apunyalada al barri de Gràcia de Barcelona. Sospiten que és l'autor de l'agressió. Un grup de lladres entra per la força al monestir de Poblet, a Tarragona. Segons ha pogut saber Televisió Espanyola. Matí de reaccions sobre la reforma del delicte de sedició després que Puigdemont afirmés que no hi veu beneficis per la resolució del conflicte. L'expresident rebutja avantatges personals i assegura que gent del PSOE li ha ofert un tracte de reforma del codi penal i un indult si compareix al Suprem.